Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:20, 30 августа 2025Культура

Министр обороны подписал приказ о награждении Безрукова

Безрукова наградили медалью «За укрепление боевого содружества»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому медали «За укрепление боевого содружества» были удостоены заслуженный артист России Сергей Безруков и актриса Московского губернского театра Галина Бокашевская. Текст приказа зачитали на сборе труппы в театре, его передает ТАСС.

Артисты удостоены этой медали за «личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции и членам их семей», следует из указа.

Эта медаль была учреждена приказом главы Минобороны от 27 марта 1995 года.

Ранее президент России Владимир Путин наградил кинодраматурга, актера и режиссера Александра Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Какие нововведения ожидают призывников?

    Суд признал незаконным введение Трампом большинства пошлин

    Путин призвал не политизировать спорт

    Путин похвалил Си Цзиньпина

    Россия и Китай выступили в пользу реформы ООН

    Путин оценил взаимодействие с Китаем на площадке ООН

    Путин рассказал о поддержке Пекина в вопросе незаконных санкций

    Министр обороны подписал приказ о награждении Безрукова

    Путин заявил о пересмотре на Западе итогов Второй мировой войны

    В российском городе «позолотили» потерянный памятник Ленину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости