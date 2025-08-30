Министр обороны подписал приказ о награждении Безрукова

Безрукова наградили медалью «За укрепление боевого содружества»

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому медали «За укрепление боевого содружества» были удостоены заслуженный артист России Сергей Безруков и актриса Московского губернского театра Галина Бокашевская. Текст приказа зачитали на сборе труппы в театре, его передает ТАСС.

Артисты удостоены этой медали за «личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции и членам их семей», следует из указа.

Эта медаль была учреждена приказом главы Минобороны от 27 марта 1995 года.

Ранее президент России Владимир Путин наградил кинодраматурга, актера и режиссера Александра Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве».