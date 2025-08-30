Экономика
14:03, 30 августа 2025Экономика

На российском курорте обрушился причал

В Алуште частично обрушился причал
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал 112

В крымской Алуште частично обрушился причал в центре городской набережной. Как уточняет РИА Новости, во время происшествия на российском курорте никто не пострадал.

Агентство также опубликовало видео, на котором спасатели выводят находившихся на причале людей. Журналисты со ссылкой на региональное МЧС отмечают, что были эвакуированы четыре рыбака. Известно, что причал находился в аварийном состоянии и не использовался, а доступ к нему был перекрыт.

Прокуратура Крыма в своем Telegram-канале уточнила, что в связи с обрушением организована проверка.

Ранее в Приморском крае из-за паводков обвалился мост. Обрушение произошло в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе. Конструкция не выдержала проливных дождей, продолжавшихся в регионе несколько дней.

