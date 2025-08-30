Мирошник: Убийство Парубия может быть связано с командой Зеленского

Расправа над бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием может быть связана с попыткой команды президента страны Владимира Зеленского «зачистить поляну». Таким мнением, говоря о возможных заказчиках преступления, в беседе с ТАСС поделился посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Новые бандеровцы зачищают поляну от старых. Именно в том стиле, как они привыкли», — высказался Мирошник.

Он констатировал, что парламентарий сыграл значительную роль в «законодательном оформлении неонацизма на Украине». Однако при этом он «не пришелся по душе» нынешним лидерам страны, которых Мирошник назвал «новой порослью бандеровцев». По его мнению, это вынудило их избавиться от неугодного политика накануне будущих выборов.

О смерти экс-председателя Верховной Рады Украины и бывшего коменданта Евромайдана Андрея Парубия стало известно 30 августа. Убийство произошло во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, всего он произвел восемь выстрелов.