Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 30 августа 2025Россия

Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

В результате вторжения ВСУ в Курскую область пропали без вести 590 человек
Алина Черненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область пропавшими без вести числятся 590 человек. Соответствующее число назвал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что властям известно местонахождение 300 из них, а о судьбе 290 человек до сих пор нет точной информации. По словам Хинштейна, в Сумской области до сих пор находятся 23 жителя Курской области, идут переговоры об их возвращении.

Ранее возвращенная из плена жительница Суджанского района Курской области Анна Капустина рассказала, что девять человек не выжили в украинском плену в Сумах. По ее словам, они были очень пожилыми людьми, за которыми требовался особый уход.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

    Названа самая вредная закуска к пиву

    Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

    Экс-солистка «Миража» призналась в симпатии к изменившему жене рэперу

    В ЕС рассказали о серьезном дефиците в финансировании Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости