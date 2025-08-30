Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

В результате вторжения ВСУ в Курскую область пропали без вести 590 человек

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область пропавшими без вести числятся 590 человек. Соответствующее число назвал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что властям известно местонахождение 300 из них, а о судьбе 290 человек до сих пор нет точной информации. По словам Хинштейна, в Сумской области до сих пор находятся 23 жителя Курской области, идут переговоры об их возвращении.

Ранее возвращенная из плена жительница Суджанского района Курской области Анна Капустина рассказала, что девять человек не выжили в украинском плену в Сумах. По ее словам, они были очень пожилыми людьми, за которыми требовался особый уход.