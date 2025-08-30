Опубликованы первые кадры с Трампом на фоне слухов о его смерти

Трамп вышел поиграть в гольф с внучкой на фоне слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп вышел поиграть в гольф с внучкой на фоне слухов о его смерти. Об этом сообщил Newsweek.

Американского лидера в субботу, 30 августа, заметили на выезде из Белого дома вместе с внучкой Кай Трамп, профессиональной гольфисткой. Вскоре после этого оба сели в машину на южной лужайке. Политик выбрал для поездки рубашку-поло, черные брюки и одну из своих красных бейсболок MAGA. Кортеж президента отправился на поле для гольфа в Вирджинии.

Ранее корреспондент Барак Равид написал в социальной сети X, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома заверил его, что Трамп чувствует себя хорошо и планирует поиграть в гольф.

Слухи о смерти американского лидера начали массово появляться в последние дни в Х с хештегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций апеллировали к заявлению вице-президента страны Джей Ди Вэнса, сообщившего о готовности стать главой государства, «если произойдет трагедия». Помимо этого, пользователи соцсети указывали на «пятно» на руке политика и на тот факт, что он не появлялся на публике на протяжении трех дней. В июле в Белом доме сообщали, что у Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность.