Полянский назвал возможный результат встречи России и Украины на высшем уровне

Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить взаимные договоренности

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что благодаря возможной российско-украинской встрече на высшем уровне можно бы было оформить взаимные договоренности, однако этому может помешать позиция украинского лидера Владимира Зеленского. Чиновника цитирует РИА Новости.

«Возможная российско-украинская встреча на высшем уровне могла бы оформить взаимные договоренности, основывающиеся на хорошо понятных после саммита на Аляске шагах и мерах», — сказал Полянский.

Однако он подчеркнул, что рассуждать об этом рано, так как Зеленский пока не готов даже обсуждать территориальный вопрос, и таким образом он бросает вызов американскому лидеру Дональду Трампу, по мнению которого эта тема должна стать предметом возможных переговоров.

Ранее Полянский заявил, что позитивные сдвиги в понимании украинского конфликта, достигнутые в ходе саммита на Аляске, пугают Киев и его союзников.