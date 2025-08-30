Мир
В России заявили о страхе Украины и ее союзников перед успехами саммита на Аляске

Полянский: Позитив саммита на Аляске пугает Киев и его союзников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина и ее союзники напуганы позитивными сдвигами в понимании украинского конфликта, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его цитирует ТАСС.

«Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта. Подобные тенденции ... до потери сна пугают не только режим Зеленского, но и его европейских покровителей», — сказал он.

Полянский добавил, что сейчас Киев и союзники пытаются «отыграть» позитивные понимания, достигнутые на Аляске, или «извратить» их.

Ранее член Общественной палаты России Елена Малышева сравнила саммит на Аляске со встречей лидеров антигитлеровской коалиции.

