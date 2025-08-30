Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 30 августа 2025Россия

Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

Посетительница «Крокуса» рассказала, что муж спас ее от террористов ценой жизни
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказала, что во время теракта в марте 2024 года ей удалось спастись благодаря мужу. Об этом сообщил участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда, в разговоре с ТАСС.

По словам источника, мужчина прикрыл супругу собой, чтобы та выжила. «Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в «Крокусе» супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет», — описал он происходившее с потерпевшей в тот день. Участник процесса добавил, что женщина отмечала, что слышала голоса проходивших мимо нее четырех террористов, разговаривавших на тюркском языке.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта забрался на дерево, уходя от погони. В результате его пришлось пилить, так как самостоятельно слезать оттуда преступник не хотел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

    Названа самая вредная закуска к пиву

    Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

    Экс-солистка «Миража» призналась в симпатии к изменившему жене рэперу

    В ЕС рассказали о серьезном дефиците в финансировании Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости