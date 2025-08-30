Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

Посетительница «Крокуса» рассказала, что муж спас ее от террористов ценой жизни

Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказала, что во время теракта в марте 2024 года ей удалось спастись благодаря мужу. Об этом сообщил участник судебного процесса, проходящего на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда, в разговоре с ТАСС.

По словам источника, мужчина прикрыл супругу собой, чтобы та выжила. «Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в «Крокусе» супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет», — описал он происходившее с потерпевшей в тот день. Участник процесса добавил, что женщина отмечала, что слышала голоса проходивших мимо нее четырех террористов, разговаривавших на тюркском языке.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта забрался на дерево, уходя от погони. В результате его пришлось пилить, так как самостоятельно слезать оттуда преступник не хотел.