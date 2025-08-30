Россия
22:33, 29 августа 2025

Правительство изменило правила призыва на военную службу

Решение об отправке призывника в часть будет действовать две призывные кампании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Если раньше призывника могли отправить в часть для прохождения службы после признания его годным только в ходе текущей призывной кампании, то теперь это могут сделать в следующую кампанию, если с момента принятия соответствующего решения прошло не больше года, говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Как следует из документа, решение об отправке призывника к месту прохождения службы «подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки … данных воинского учета».

При этом уточняется, что военкомат может направлять призывнику повестки для уточнения данных. Призывник же может уведомлять военкомат о каких-либо изменениях в ситуации, в частности, о появлении каких-либо оснований для отсрочки от прохождения срочной службы.

Ранее стало известно, что альтернативную гражданскую службу в России проходят 2,4 тысячи человек.

