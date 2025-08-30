Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 30 августа 2025

Предложение командиров ВСУ разозлило родственников солдат

ТАСС: Родные бойцов ВСУ против ужесточения наказания за неисполнение приказов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Родственники мобилизованных украинцев выступают против ужесточения наказания военнослужащим за неисполнение приказов командования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, родные мобилизованных обвиняют командиров в нежелании нести ответственности за «преступные приказы и бессмысленные смерти». «Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — рассказал он.

Ранее стало известно, что группа командиров ВСУ предложила на законодательном уровне запретить мягкие наказания для подчиненных, в том числе назначение исправительных работ или условного срока.

