Группа командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложила на законодательном уровне запретить мягкие наказания для подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
«Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную Раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа — такие, как, например, условный срок или исправительные работы», — отметил источник агентства.
Он добавил, что инициатива уже вызвала недовольство со стороны родственников мобилизованных украинцев. По словам источника, в комментариях в различных группах и чатах они указывают на нежелание руководящего состава ВСУ нести ответственность за собственные преступные приказы, в результате которых их подчиненные лишаются жизни на передовой.
«Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — добавил собеседник агентства.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал мобилизацию в стране приговором человечности президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал сограждан не молчать о преступлениях власти и пытаться положить этому конец.