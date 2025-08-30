Командиры ВСУ предложили запретить мягкие наказания для подчиненных

Группа командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложила на законодательном уровне запретить мягкие наказания для подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.

«Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную Раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа — такие, как, например, условный срок или исправительные работы», — отметил источник агентства.

Он добавил, что инициатива уже вызвала недовольство со стороны родственников мобилизованных украинцев. По словам источника, в комментариях в различных группах и чатах они указывают на нежелание руководящего состава ВСУ нести ответственность за собственные преступные приказы, в результате которых их подчиненные лишаются жизни на передовой.

«Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — добавил собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал мобилизацию в стране приговором человечности президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал сограждан не молчать о преступлениях власти и пытаться положить этому конец.