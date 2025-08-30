Бывший СССР
В ВСУ предложили запретить мягкие наказания

Командиры ВСУ предложили запретить мягкие наказания для подчиненных
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Группа командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложила на законодательном уровне запретить мягкие наказания для подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.

«Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную Раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа — такие, как, например, условный срок или исправительные работы», — отметил источник агентства.

Он добавил, что инициатива уже вызвала недовольство со стороны родственников мобилизованных украинцев. По словам источника, в комментариях в различных группах и чатах они указывают на нежелание руководящего состава ВСУ нести ответственность за собственные преступные приказы, в результате которых их подчиненные лишаются жизни на передовой.

«Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — добавил собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал мобилизацию в стране приговором человечности президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал сограждан не молчать о преступлениях власти и пытаться положить этому конец.

    Все новости