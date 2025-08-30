Экс-нардеп Олейник счел разрешение на выезд украинцам до 22 лет хитрым планом

Не исключено, что разрешение украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за пределы Украины стало хитрой уловкой лидера республики Владимира Зеленского. Таким мнением поделился экс-нардеп Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru.

Как считает Олейник, такое решение в дальнейшем может обернуться снижением призывного возраста, так как Киев не сможет удерживать фронт без усиления мобилизации. «Сделав шаг на то, чтобы дать возможность выехать [мужчинам] в возрасте от 18 до 22 лет, он может снизить возраст мобилизации, например, до 23-24 лет. И тогда мы получим и кнут, и пряник, потому что для продолжения войны нужно снижать возраст мобилизации», — сказал он.

Бывший депутат Верховной рады пояснил, что такое решение может смягчить реакцию общества на возможное снижение призывного возраста. Олейник также добавил, что других способов пополнения резерва для «мясных штурмов» у Украины не осталось.

Ранее сообщалось, что уклонисты от службы в Вооруженных силах Украины стали чаще пытаться бежать в Белоруссию.