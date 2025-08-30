Путешествия
Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами рейса из Антальи

Росавиация проверит ситуацию с обмороками пассажиров рейса Анталья — Москва

Фото: Pixabay

Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами рейса АнтальяМосква. Людей несколько часов держали в самолете с неработающими кондиционерами, из-за чего некоторым понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что рейс STW011 должен был вылететь в Москву в 19:05 по московскому времени, однако вылет состоялся только в 21:14.

«Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь. В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции», — сообщили в Росавиации.

По информации Telegram-канала Shot, пассажиры рейса оказались заперты в душном салоне и начали терять сознание. Людей держали в самолете Southwind Airlines более двух часов с неработающими кондиционерами.

