Россия нанесла удар по подконтрольному Украине заводу в Запорожье

Рогов: Россия нанесла удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия нанесла удар по крупному заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ударом разрушен 34-й цех завода, где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых Вооруженными силами Украины», — отметил Рогов.

Он добавил, что также была атакована подстанция «Запорожская». По его словам, она обеспечивала электроэнергией несколько других заводов, обслуживавших нужды ВСУ. Рогов отметил, что на подстанции перестали работать несколько трансформаторов.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 августа Вооруженные силы России провели комбинированную атаку по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В операции участвовали крылатые ракеты, беспилотники и стратегическая авиация.

