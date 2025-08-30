Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 30 августа 2025Путешествия

Россиянка за несколько месяцев не смогла справиться с опасным заболеванием

Shot: Россиянка три месяца преодолевает последствия лихорадки чикунгунья
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка несколько месяцев пытается преодолеть последствия лихорадки чикунгунья. По данным Telegram-канала Shot, женщина заразилась опасным вирусом во время поездки на Шри-Ланку в мае.

Сама она рассказала, что в первые дни заболевания столкнулась с сильной болью в суставах и высокой температурой, достигавшей 40 градусов. Однако местные врачи якобы пытались списать ее недомогание на простуду. В итоге диагноз подтвердил специалист из частной клиники, которого женщине пришлось вызывать самостоятельно.

В течение прошедших с момента возвращения в Россию трех месяцев состояние пациентки улучшилось, но она все еще не может до конца справиться с последствиями болезни. В частности, у нее все еще болят суставы, а также ослаб иммунитет. При этом специфического лечения от лихорадки чикунгунья не существует, а терапия направлена на устранение симптомов.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров объяснил, что чикунгунья переносится комарами, а от человека к человеку не передается. Кроме того, эта лихорадка не относится к тяжелым смертельным заболеваниям и протекает как среднетяжелая форма гриппа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об убийстве бывшего спикера Верховной Рады

    На Украине подтвердили гибель бывшего спикера Верховной Рады

    Сбор мазута со дна моря в Анапе полностью завершили

    В России выявили второй завозной случай опасной лихорадки

    Российский альпинист назвал необходимое условие для спасения Наговициной

    Россиянка за несколько месяцев не смогла справиться с опасным заболеванием

    В России разрешили опоздавшим на рейс пассажирам самолетов пользоваться обратными билетами

    Ученые назвали наибольшую опасность для Земли из-за Солнца

    Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

    Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости