29 августа 2025

Инфекционист оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья

Екатерина Смирная
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Лихорадка чикунгунья, завозной случай которой выявлен в России, не представляет никакой опасности, сообщил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность распространения заболевания.

Ранее о том, что в России выявили первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья, заявили в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, зараженный мужчина отдыхал в Шри-Ланке в течение 10 дней.

Чикунгунья переносится комарами, а от человека к человеку не передается, рассказал инфекционист. Кроме того, эта лихорадка не относится к тяжелым смертельным заболеваниям. Она протекает на уровне средне-тяжелой формы гриппа, указал собеседник «Ленты.ру».

«Никакой опасности для жизни она не представляет. Эпидемия у нас невозможна, а пандемия — тем более. Эпидемия и пандемия, вообще, возможна тогда, когда все-таки воздушно-капельным путем идет передача, как при гриппе, а когда нужен какой-то переносчик, всегда эта эпидемия будет привязана к погодным условиям. Ясное дело, что зимой эпидемия болезни, переносимой комарами, невозможна. У нас сейчас такая температура, что через месяц все комары благополучно замерзнут», — высказался Никифоров.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что главный симптом лихорадки чикунгунья — сильная боль в суставах, так как инфекция поражает их. Туристка из России, которая заразилась лихорадкой на Шри-Ланке, также жаловалась на высокую температуру.

    Все новости