В России выявили первый завозной случай смертельно опасной лихорадки

Роспотребнадзор: В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявили первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья — смертельно опасной инфекции, которая передается при укусах комаров. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации ведомства, мужчина, у которого выявили случай лихорадки по прибытии в Москву, отдыхал в Шри-Ланке в течение 10 дней. Он обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, мужчину госпитализировали.

Врачи подозревали у москвича лихорадку денге, однако тест показал, что он заразился лихорадкой чикунгунья. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что главный симптом лихорадки чикунгунья — сильная боль в суставах, так как инфекция поражает их. Туристка из России, которая заразилась лихорадкой на Шри-Ланке, также жаловалась на высокую температуру.