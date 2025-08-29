Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 29 августа 2025Россия

В России выявили первый завозной случай смертельно опасной лихорадки

Роспотребнадзор: В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России выявили первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья — смертельно опасной инфекции, которая передается при укусах комаров. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации ведомства, мужчина, у которого выявили случай лихорадки по прибытии в Москву, отдыхал в Шри-Ланке в течение 10 дней. Он обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, мужчину госпитализировали.

Врачи подозревали у москвича лихорадку денге, однако тест показал, что он заразился лихорадкой чикунгунья. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что главный симптом лихорадки чикунгунья — сильная боль в суставах, так как инфекция поражает их. Туристка из России, которая заразилась лихорадкой на Шри-Ланке, также жаловалась на высокую температуру.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    В России призвали не поддаваться внешнему влиянию и спасти систему образования

    В Москве раскрыли аферу с игрой на криптобирже

    Рейс из России в Армению задержался из-за отказа двигателей сразу у двух самолетов

    Раскрыт необычный вред сигаретных фильтров

    Женщина с мужским набором хромосом раскрыла четыре неожиданных факта о своем теле

    Российские войска перерезали трассу снабжения на Краматорск в районе прорыва в ДНР

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Игравший за «Локомотив» португалец назвал деньги главной мотивацией выступления в России

    Алена Водонаева показала фото в трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости