Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:01, 30 августа 2025Россия

Российский боец рассказал об ударах ВСУ по гражданским

Российский боец рассказал об ударах ВСУ по отдельным гражданским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол» рассказал РИА Новости, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам.

«Также очень часто они отрабатывают этими дронами по гражданским. Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача — убить», — заявил российский боец.

Сапер рассказал, что недавно к его бойцам подошли жители деревни и сообщили, что им в огород рядом с домом сбросили что-то — это оказался натовский боеприпас, который находился возле жилого здания. Бойцы успешно обезвредили этот взрывной предмет, добавил военный.

«Стоимость этих кассетных снарядов очень большая. Настолько они не жалеют средства, которыми им помогают», — отметил он.

Ранее ВСУ ликвидировали дроном сослуживцев, которые собирались сдаться в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР). Трое оставшихся в живых бойцов ВСУ попытались сдаться в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Какие нововведения ожидают призывников?

    В российском городе начался пожар после нескольких взрывов

    Российский боец рассказал об ударах ВСУ по гражданским

    Украинский блогер объяснил смысл захоронения солдат ВСУ как неизвестных

    Путин указал на ремилитаризацию Европы

    Украине предрекли проблемы из-за ссоры между президентом и премьер-министром Польши

    Российские войска приблизились к Северску

    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

    Трамп оставил в силе признанные судом незаконными пошлины

    Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости