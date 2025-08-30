Российский боец рассказал об ударах ВСУ по отдельным гражданским

Командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол» рассказал РИА Новости, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ценят дроны и боеприпасы, часто наносят удары по отдельным людям и гражданским лицам.

«Также очень часто они отрабатывают этими дронами по гражданским. Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача — убить», — заявил российский боец.

Сапер рассказал, что недавно к его бойцам подошли жители деревни и сообщили, что им в огород рядом с домом сбросили что-то — это оказался натовский боеприпас, который находился возле жилого здания. Бойцы успешно обезвредили этот взрывной предмет, добавил военный.

«Стоимость этих кассетных снарядов очень большая. Настолько они не жалеют средства, которыми им помогают», — отметил он.

Ранее ВСУ ликвидировали дроном сослуживцев, которые собирались сдаться в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР). Трое оставшихся в живых бойцов ВСУ попытались сдаться в плен.