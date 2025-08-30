РИА Новости: Сбор мазута со дна моря в Анапе полностью завершили

Сбор мазута со дна моря в Анапе на последнем участке, где сохраняли защитный вал, полностью завершили. Об этом пишет РИА Новости.

Больше в защитной конструкции нет необходимости, заявили в оперштабе Кубани. Агентство также опубликовало кадры, на которых производится демонтаж полипропиленовых сетей.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма.

