Загрязнение моря в Турции достигло критического уровня. Чем опасно купание на популярном у россиян курорте?

Загрязнение Средиземного моря у Аланьи достигло угрожающих масштабов

В Аланье, популярном для россиян курорте Турции, загрязнение Средиземного моря достигло уже угрожающих масштабов. В зоне риска оказались флора и фауна, а также здоровье отдыхающих.

По словам доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана, после контакта с водой у людей может подняться температура, возникать тошнота и рвота. Загрязнение моря связано не только с туристической активностью, но и со сбросом отходов сельхозпроизводства, а также изменением климата. Из-за этого количество микробов в воде растет, что может привести к «микробиологическому взрыву».

Специалист уточнил, что одних экологических разработок для борьбы с загрязнением моря недостаточно. «Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — заявил он.

По мнению Догана, в стране необходимо создать совместные программы для инспекций в сфере туризма и сельского хозяйства. Помимо этого, важно укреплять системы управления отходами и обучать население заботе об окружающей среде.

Фото: geografia24eu / Shutterstock / Fotodom

В теплых морях начали находить опасные бактерии

Незадолго до этого в Средиземном, Эгейском и Мраморном морях нашли вибрионы — бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах. По данным NEWS.ru, наибольший риск подхватить их возникает, если есть открытые раны. Также можно заразиться, съев недоваренных моллюсков. При вибриозе возможны боли в животе, рвота, диарея и лихорадка.

Vibrio vulnificus часто называют «плотоядной бактерией», она опасна для человека, так как может вызвать инфекции тканей. У зараженных, как отмечается, заболевание может протекать в тяжелой форме и требовать интенсивной терапии.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, полностью защитить себя от бактерии Vibrio невозможно. При этом для минимизации рисков важно сходить душ после купания, а еще важно тщательно промывать рот и нос.

О загрязнении моря в Турции сообщают не впервые

Уже не в первый раз турецкие власти обращают внимание на проблемы загрязнения местного моря. В частности, в 2022-м речь шла о популярном курортном городе Бодрум. Там произошло загрязнение Средиземного моря из-за сброса химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Некоторые лодки, пришвартованные за пределами гавани, как отмечалось, незаконно сбрасывали в воды трюмные отходы, несмотря на все запреты и штрафы. Кроме того, грязные сточные воды попали в море из-за трещины в одной из труб системы очистки.

«Порт не справляется с увеличенной нагрузкой — чтобы избежать расходов, владельцы судов сбрасывают отходы прямо в море. Если экологи не примут меры предосторожности, воды Бодрума также будут подобны Мраморному морю», — заявлял тогда председатель горсовета Ариф Йылмаз.

В конце лета 2025 года на популярных пляжах Таиланда — Май Као, Най Янг и Банг Тхао — также нашли мазут. Его заметили на западном побережье курортной страны.

Предполагается, что он появился в результате протечки нефтеналивных установок при заполнении танкера в Андаманском море. Туристы стали замечать загрязнения на пляжах около трех недель назад.

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

На пляжах Черного моря определили «опасные зоны» для россиян

Недавно в Анапе и Темрюке определили «опасные зоны» на пляжах, где нельзя не только купаться, но и загорать, заниматься спортом и отдыхать. Под запрет попал в том числе берег Черного моря от поселка Волна до заповедника Утриш, где до сих пор ликвидируют последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. На все эти пляжи запрещено ходить. Также там нельзя вести бизнес — сдавать лежаки или катать людей на аттракционах.

Роспотребнадзор же еще в конце мая признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Власти Анапы приостановили сбор туристического налога, чтобы поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма.