Семейная пара привезла в Чехию более 800 украинцев ради получения их пособий

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Семейная пара с Украины зарабатывала на том, что привозила украинцев в Чехию, забирала их пособие, а затем увозила соотечественников обратно. Об этом сообщает издание Novinky.

Как стало известно, супруги вербовали украинцев. В Чехии они способствовали им в получении вида на жительство и пособия. Сразу после того, как все было готово, их отвозили обратно на Украину, оставляя пособия себе. Таким видом заработка пара занималась на протяжении года.

Всего за это время им удалось заработать 11 миллионов крон (около 42 миллионов рублей), оформив пособия на 830 человек. При этом постоянно пара проживала на Украине, приезжая в Чехию только ради махинации. Они были задержаны в ходе одной из таких «вылазок».

Их приговорили к четырем годам заключения и запретили въезд в страну.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил руководству Украины, что ее поддержка не безгранична и имеет свои условия.

