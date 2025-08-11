Страна Европы сделала предупреждение Украине

Глава МИД Чехии Липавский напомнил Украине, что ее поддержка не безгранична

Глава МИД Чехии Ян Липавский напомнил руководству Украины, что ее поддержка не безгранична и имеет свои условия. Об этом он написал в колонке для издания «Европейская правда».

По словам министра, Прага поддерживает стремление Киева к интеграции в Европейский союз и НАТО и помогает Украине на этом пути, однако эта помощь будет продолжаться лишь при соблюдении определенных требований.

«В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную. Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. (...) Мы не отступим от этих требований», — заявил дипломат.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в настоящий момент Украина не сможет вернуть утраченные территории даже при условии активной поддержки Запада. По его словам, для сохранения Украины как суверенного государства, возможно, придется пойти на некоторые территориальные уступки.