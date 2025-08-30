Силовые структуры
Содержащимся в СИЗО разрешили получать мемы

Менеджер ZT Долженко заявил о праве отправлять мемы содержащимся в СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Заключенным, которые находятся в СИЗО и исправительных колониях, родственники и близкие теперь могут отправить мемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Защищенные телекоммуникации» (ZT, до этого — «Зонателеком»).

Менеджер ZT Даниил Долженко уточнил, что благодаря сервису у содержащихся в СИЗО появилась возможность получать мемы. По его словам, отправить подобное письмо легко.

«Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру — обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключенному», — заявил он.

Эксперт добавил, что особой популярностью пользуются изображения с котами, а также мотивационные цитаты. Это говорит о спросе на позитивный контент, заключил Долженко.

Ранее сообщалось, что у осужденных россиянок появятся поблажки в колонии. Им разрешат иметь расчески, а камеры, в которых содержатся с маленькими детьми, оснастят сушками для белья, прикроватными ковриками и чайниками.

