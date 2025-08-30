Бывший СССР
Стало известно о слежке за Парубием перед расправой

Киллер несколько дней подряд следил за Парубием, прежде чем расправиться с ним
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Киллер на протяжении нескольких дней следил за экс-спикером Верховной Рады Украины и бывшим комендантом Евромайдана Андреем Парубием, прежде чем расправиться с ним. Об этом стало известно Telegram-каналу Obozrevatel.ua.

По информации источника, львовского журналиста Николая Савельева, человек, одетый в форму курьера, приезжал к дому, расположенному по адресу улица Ефремова, 47 во Львове. Несмотря на жару, мужчина не снимал куртку и шлем.

В субботу, 30 августа, на Андрея Парубия напали во Львове. По предварительным данным, преступник, который был одет в форму курьера, выпустил в него восемь пуль. Политик не выжил.

