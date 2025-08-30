Трамп ответил на вопрос о патрулировании неба над Украиной самолетами США

Трамп: Мы могли бы помочь европейцам в патрулировании неба над Украиной

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос об участии американских самолетов в патрулировании неба над Украиной. Об этом он заявил в интервью изданию The Daily Caller.

«Если бы я мог остановить [конфликт] и время от времени запускать в воздух самолеты, то в основном это были бы европейцы, но мы бы помогли им. Они, знаете, в некотором роде нуждаются в этом, и мы бы помогли им, если бы могли что-то сделать», — сказал глава государства.

Он также в очередной раз подчеркнул, что украинский конфликт — это «не его война». Трамп добавил, что США уже не поставляют Киеву оружие — это делает НАТО, платя Вашингтону деньги за вооружение.

Ранее Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину. «Наших солдат там не будет», — сказал глава государства, добавив, что американские силы могут лишь гипотетически оказывать «поддержку с воздуха».