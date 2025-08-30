Мир
21:48, 30 августа 2025

Трамп передумал ехать в Индию на саммит QUAD

NYT: Трамп не поедет на саммит QUAD в Индию этой осенью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD, который состоится этой осенью. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о графике главы государства.

По информации издания, Трамп сообщил индийскому премьер-министру Нарендре Моди о намерении принять участие в саммите, однако затем «пересмотрел свои планы». Причины такого решения не уточняются.

Как отмечает газета, в настоящее время Моди числится в «аутсайдерах» у американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп рассердил Моди намеком на то, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за усилия в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном, что значительно ухудшило отношения политиков.

