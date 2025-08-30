Цекало высказался о суде из-за алиментов с сестрой Веры Брежневой

Цекало заявил, что бывшая жена Виктория не дает ему видеться с детьми

Продюсер и актер Александр Цекало прокомментировал информацию о суде из-за алиментов с бывшей женой Викторией, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой (настоящая фамилия — Галушка). Его слова приводи Super.ru в Telegram.

Шоумен подчеркнул, что «исправно оплачивает» все алименты. «Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у нее не приняли — вопрос почему», — сказал Цекало, добавив, что «без его ведома» был продан дом на Рублевке, который он оставил детям.

«Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьезным стрессом для их психики», — указал актер, подчеркнув, что ему не дают возможности видеться с детьми.

Он также отметил, что «остается любящим отцом», заявив, что двери его дома «всегда открыты для Саши и Миши». «Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что сестра Веры Брежневой подала в суд на Александра Цекало. Отмечалось, что экс-супруга артиста решила получить с него алименты для двух несовершеннолетних детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.