Украина перебросила в ДНР группу иностранных наемников

ТАСС: Киев перебросил группу испанцев на границу ДНР и Днепропетровской области
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинское командование перебросило до роты иностранных наемников восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом в субботу, 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, за последнее время это не первое подразделение иностранцев, переброшенных на данный участок фронта.

Ранее глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио рассказала о проблеме наемников на Украине

До этого и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Константин Милевский сообщил о многократном росте темпов набора иностранных наемников. По его словам, ежемесячный набор иностранцев в украинскую армию увеличился со 100 человек в 2022 году до 600 человек.

