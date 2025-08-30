Украине предрекли проблемы из-за ссоры между президентом и премьер-министром Польши

FT: Ссора между Навроцким и Туском может лишить Украину помощи Польши

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском по поводу борьбы за лидерство во внешней политике может негативно сказаться на отношении к Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Как отмечает издание, разногласия между польскими лидерами показывают, что, несмотря на то, что именно Туск участвовал в предыдущих встречах с Владимиром Зеленским, после недавней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп позвонил Навроцкому, а не Туску.

Ранее стало известно, что новый президент Польши Кароль Навроцкий пошел на конфликт с правительством из-за решения сократить масштаб проекта по строительству крупнейшего аэропорта в Европе. При этом сообщалось, что конфликт разгорелся уже на следующий день после инаугурации Навроцкого. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового президента «не мешать» работе его кабинета министров