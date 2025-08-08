Мир
08:26, 8 августа 2025Мир

Новый президент Польши поссорился с правительством

Bloomberg: Навроцкий пошел на конфликт с правительством из-за аэропорта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Новый президент Польши Кароль Навроцкий пошел на конфликт с правительством из-за решения сократить масштаб проекта по строительству крупнейшего аэропорта в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Навроцкий заявил в четверг, что он пытается заставить правительство вернуться к предыдущему варианту плана по аэропорту, который включал высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом небольших польских городов», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что конфликт разгорелся уже на следующий день после инаугурации Навроцкого. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового президента «не мешать» работе его кабинета министров.

6 августа Навроцкий вступил в должность. Согласно опросу, более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером. Польский премьер Туск заявил, что Навроцкий подталкивает Польшу к выходу из Европейского союза (ЕС).

