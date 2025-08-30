Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 30 августа 2025Россия

В Минобороны заявили о продолжении СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: Спецоперация на Украине будет продолжена
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Специальная военная операция на Украине будет продолжена. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ подвел итоги весенне-летней кампании текущего года и озвучил задачи группировкам войск на будущее. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — поделился информацией он.

Генерал подчеркнул, что сейчас стратегическая инициатива полностью находится у войск ВС РФ. Он отметил, что украинские войска бросили все силы на замедление наступление противника и понесли при этом значительные потери. Таким образом, продолжил Герасимов, ВСУ приходится перебрасывать самые боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое, чтобы «заткнуть дыры».

В ходе той же речи командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации сообщил, что российская армия освободила 99,7 процента территории Луганской народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Подростки-зацеперы напали на водителя трамвая в российском городе

    Герасимов раскрыл одну из основ успеха России в СВО

    В Минобороны рассказали о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Из-за падения обломков БПЛА в российском регионе пострадали 62 жилых объекта

    Мужчина забрался на спину огромной акулы и попал на видео

    Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке

    Значение контроля ВС России над Камышевахой объяснили

    В Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы

    Пассажиров вынудили мочиться в бутылки из-за поломки туалетов на рейсе с Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости