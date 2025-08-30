В Минобороны заявили о продолжении СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: Спецоперация на Украине будет продолжена

Специальная военная операция на Украине будет продолжена. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ подвел итоги весенне-летней кампании текущего года и озвучил задачи группировкам войск на будущее. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — поделился информацией он.

Генерал подчеркнул, что сейчас стратегическая инициатива полностью находится у войск ВС РФ. Он отметил, что украинские войска бросили все силы на замедление наступление противника и понесли при этом значительные потери. Таким образом, продолжил Герасимов, ВСУ приходится перебрасывать самые боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое, чтобы «заткнуть дыры».

В ходе той же речи командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации сообщил, что российская армия освободила 99,7 процента территории Луганской народной республики.

