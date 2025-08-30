В России 31 декабря объявили выходным днем

Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем в связи с постановлением

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что в 2025 году 31 декабря в России станет выходным днем, а новогодние праздники продлятся всего 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

По его словам, это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. «Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — сказал Нилов.

Глава комитета Госдумы отметил, что согласно постановлению правительства, в следующем году выходные дни запланированы с 1 по 11 января включительно. Таким образом, по трудовому законодательству, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.