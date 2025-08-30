В России создали новое устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

В Казани создано устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

В Казани создано устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе при столкновении с любой поверхностью. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам Рожина, это устройство оснащено предохранителем от случайного срабатывания, а инициатор подрыва напечатан на 3D-принтере.

Эксперт пояснил, что сейчас на боеприпасах для инициации подрыва используются «усики» или «щупы», которые требуют прямого столкновения с поверхностью, а новое устройство позволяет установить инициатор на любую часть боеприпаса. «При ударе возникает вибрация, которая активирует электродетонатор», — объяснил он. Рожин отметил, что эта разработка должна повысить надежность применения дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что систему, которая обеспечивает автономный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по заданным координатам без участия оператора, показали министру обороны России Андрею Белоусову.

