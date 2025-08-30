Экономика
13:43, 30 августа 2025Экономика

В российском городе нашли ногу Сталина

В Волгограде коммунальщики откопали бетонную ногу Сталина
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

В Волгограде нашли бетонную ногу советского лидера Иосифа Сталина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Необычную находку обнаружили сотрудники коммунальной службы во время проведения работ. По информации источника, конечность высотой 1,2 метра и весом примерно 200 килограммов лежала на глубине трех метров. Краевед Роман Шкода утверждает, что с большой долей вероятности нога является частью памятника Сталину, снесенного в 1960-х годах. Он отметил, что фрагмент монумента может привлечь туристов, и в связи с этим предложил установить ее на постаменте в одном из городских парков.

В данный момент судьбой памятника занимается генеральный подрядчик. Рабочие пообещали, что если она понадобится местному комитету культуры, ее передадут администрации.

Накануне стало известно, что в Казани «позолотили» памятник другому советскому лидеру, Владимиру Ленину.

