Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:51, 30 августа 2025Экономика

В США произошло землетрясение

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,3
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Robert Sorbo / Reuters

В штате Невада, США, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на официальном сайте геологической службы США (USGS).

Утверждается, что подземные толчки произошли в 21:59 по московскому времени (11:59 по местному времени). Землетрясение произошло в 95 километрах от города Элко с населением 21 тысяча человек.

Очаг залегал на глубине шесть километров. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее землетрясение повредило самое древнее медресе Европы в Дагестане. Возраст сооружения насчитывает 950 лет. Как уточнили в муфтияте, медресе функционировало в качестве мечети, но появившиеся повреждения ставят под сомнение дальнейшее использование постройки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Харьковские больницы оказались забиты солдатами НАТО

    Власти США начали искать способ вернуть Министерство войны

    Израиль устранил минимум десять членов правительства хуситов

    В США произошло землетрясение

    Подполье раскрыло главного выгодоприобретателя ликвидации Парубия

    В Иране мужчина взобрался на акулу и выжил

    Предложение командиров ВСУ разозлило родственников солдат

    Российские синхронистки стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров

    В Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости