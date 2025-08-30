Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:20, 30 августа 2025Бывший СССР

В ВСУ признали потерю поселка под Покровском

Военный ВСУ Мучной признал потерю поселка Первое Мая южнее Покровска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной признал потерю поселка Первое Мая (украинское название Леонтовичи) южнее Красноармейска (украинское название Покровск). Его слова приводит «Страна.ua».

Минобороны России сообщило о взятии Первого Мая под контроль 27 августа. Населенный пункт является пригородом Красноармейска. Кроме того, рядом проходит трасса, связывающая город с Днепропетровской областью и севером ДНР.

«Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Леонтовичи нашим подразделениям не удалось», — подтвердил Мучной. Он отметил, что из-за натиска пехоты и постоянной работы дронов и артиллерии ВСУ пришлось отойти ближе к пригороду Покровска.

Военнослужащий также сообщил, что российские войска усилили наступление на город с восточной стороны, пытаясь выйти к окрестностям микрорайона Лазурный.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В словах фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины

    В ВСУ признали потерю поселка под Покровском

    Экс-советник Камалы Харрис раскрыл сценарий США для Украины

    Глава российского региона рассказал об отражении ночной атаки ВСУ

    В России захотели сделать безвизовый режим с Мексикой и Багамами

    Посол обвинил спецслужбы Польши в попытках сотрудничества с российскими дипломатами

    Подполье обвинило Украину в перевозке грузов с радиационным фоном через одесский порт

    Авиация Польши приступила к выполнению задач из-за активности России

    Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости