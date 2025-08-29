Россия
В Минобороны раскрыли тактику российских войск в боях за населенный пункт в ДНР

Минобороны России: В боях за Первое Мая бойцы продвигались малыми группами
В боях за поселок Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы российской группировки войск «Центр» продвигались малыми группами, уничтожая огневые точки и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их тактику раскрыло Минобороны России в Telegram.

«Особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, которые вели разведку, поражали технику и личный состав ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны России сообщило о взятии Первого Мая под контроль 27 августа. Населенный пункт является пригородом Красноармейска (украинское название — Покровск). Кроме того, рядом проходит трасса, связывающая город с Днепропетровской областью и севером ДНР.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в ДНР, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.

