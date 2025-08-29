Россия
12:15, 29 августа 2025Россия

Армия России заняла шесть населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю заняли шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны.

Четыре из шести населенных пунктов относятся к Донецкой народной республике. Это села Клебан-Бык, Нелеповка, Первое мая и Среднее.

Еще два населенных пункта, занятые российскими войсками, — Филия и Запорожское — относятся к Днепропетровской области.

Наибольшую результативность продемонстрировали группировки войск «Юг» и «Центр» — за неделю они взяли по два населенных пункта.

Одним из главных событий последней недели в зоне СВО стало потопление новейшего украинского корабля «Симферополь» в устье Дуная. Он был уничтожен российским надводным беспилотником. Момент удара и последующий мощный взрыв были сняты на видео и опубликованы российским военным ведомством.

    Все новости