«Ведомости» рассказали о позиции Игоря Сечина по ключевым барьерам для нефтяной отрасли

«Ведомости»: Сечин считает рост тарифов и укрепление рубля рисками для отрасли

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин указал на ряд макроэкономических и регуляторных факторов, оказывающих негативное влияние на работу российских экспортеров в первом полугодии 2025 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на публикацию отчетности компании.

Сечин отметил, что российские производители нефти в указанный период были вынуждены расширять дисконт на поставки. Это, по его словам, связано с ужесточением санкционного давления со стороны США и Европейского союза.

«Наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США», — сказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Среди других негативных факторов он выделил укрепление курса рубля. По его словам, существенное удорожание национальной валюты негативно отразилось на финансовых результатах всех экспортно ориентированных компаний. Как пояснил Сечин, нерыночное формирование курса влечет за собой искажения в системе ценообразования на нефть и нефтепродукты как внутри страны, так и на внешних рынках.

Отдельно он указал на рост регулируемых тарифов. С начала 2025 года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были проиндексированы на 9,9 процента, нефтепродуктов — на 13,8 процента, тарифы «РЖД» на грузовые железнодорожные перевозки — также на 13,8 процента. С 1 июля регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 10,2 процента, тарифы сетевых компаний на передачу электроэнергии — на 11,6 процента.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки», — отметил Сечин.

Он добавил, что, несмотря на решения, принятые летом Банком России, темпы смягчения денежно-кредитной политики остаются недостаточными. По мнению Сечина, длительное сохранение высокой ключевой ставки способствует чрезмерному укреплению рубля, что приводит к потерям бюджета и снижению экспортной выручки компаний.

Кроме того, высокая ставка увеличивает расходы на обслуживание долгов, снижает прибыль и подрывает инвестиционные возможности корпоративного сектора, заключил он.

По данным отчетности «Роснефти» за первое полугодие, выручка компании сократилась на 17,6 процента в годовом выражении и составила 4,263 триллиона рублей. Это произошло на фоне укрепления рубля и снижения цен на нефть. Показатель EBITDA сократился до 1,054 триллиона рублей, а чистая прибыль составила 245 миллиардов рублей. В компании уточнили, что на прибыль продолжают оказывать давление высокий уровень ключевой ставки и сопутствующие факторы.

Капитальные затраты в первом полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Добыча углеводородов достигла 121,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, из них 89,3 миллиона тонн пришлось на нефть и 39,3 миллиарда кубометров — на газ. За отчетный период «Роснефть» ввела в эксплуатацию 1400 новых скважин, 74 процента из которых — горизонтальные.

