14:35, 30 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Водителей предупредили о последствиях употребления кваса

Врач Чистик: Квас может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Употребление кваса перед поездкой за рулем автомобиля может вызвать нежелательные последствия, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. О них врач предупредила водителей в разговоре с «Лентой.ру».

Чистик рассказала, что, согласно ГОСТу, квас относится к безалкогольным напиткам — содержание спирта в нем обычно не превышает 1,2 процента. У непастеризованных сортов, в которых продолжается брожение, этот показатель также держится в пределах 0,7-1,2 процента.

Тем не менее, как отметила врач, в некоторых случаях квас действительно может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей. «Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — "ротовой алкоголь". Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи. Они сохраняются около 15 минут, пока не нейтрализуются слюной», — объяснила она. Врач уточнила, что по этой причине правилами предусмотрена повторная проба через 15–20 минут.

Также причиной ложноположительной реакции гастроэнтеролог назвала количество выпитого кваса. По ее словам, чем больше объем и быстрее скорость употребления, тем выше вероятность получить положительную реакцию алкотестера.

На пустой желудок этанол из кваса всасывается быстрее, на полный — медленнее. При гастрите или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) напиток может усиливать изжогу и отрыжку, но на показатели теста в первую очередь влияет именно остаточный спирт в полости рта

Ольга Чистикгастроэнтеролог

Чтобы избежать негативных последствий, Чистик посоветовала автомобилистам отказаться от больших объемов кваса перед поездкой. Если же напиток уже выпит, стоит прополоскать рот водой и подождать перед поездкой 15-20 минут.

Ранее в Алтайском крае мировой судья лишил водителя прав из-за обеда с окрошкой и безалкогольным пивом. Он не сможет управлять автомобилем год и семь месяцев. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

