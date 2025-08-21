Силовые структуры
18:35, 21 августа 2025Силовые структуры

Россиянин лишился прав из-за обеда с окрошкой

Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Алтайском крае мировой судья лишил водителя прав из-за обеда с окрошкой и безалкогольным пивом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Он не сможет управлять автомобилем год и семь месяцев. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мужчина попытался обжаловать это решение, но жалобу не удовлетворили.

Сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование в патрульном автомобиле. Оно показало превышение допустимого значения этилового спирта в выдыхаемом воздухе на 0,006 мг/л. Однако водитель свою вину не признал. Он заявил, что не пил алкоголь, однако накануне пил безалкогольное пиво и ел окрошку на квасе.

Ранее жителя Нижнего Новгорода Дмитрия Захарова дважды лишили водительских прав из-за автомобилиста-«двойника» с теми же данными за сотни километров в Москве.

