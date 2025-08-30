Зеленский: Окончание конфликта с Россией должно начаться с прекращения огня

Окончание конфликта с Россией должно начаться с прекращения огня. Такое условие прекращения противостояния выдвинул в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с требуемой тишины. Эту позицию понимают и поддерживают все», — заявил Зеленский, отчитываясь о проведенной им беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам украинского лидера, Индия готова приложить усилия, необходимые для прекращения огня. В частности, Дели передаст «сигнал России» и другим лидерам во время встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября.

«Невозможно предметно говорить о мире, когда наши города находятся под постоянным огнем», — констатировал Зеленский.

Ранее украинского лидера обвинили в эскалации конфликта между двумя странами. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, требования Зеленского направлены на продолжение противостояния.