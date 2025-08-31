Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Об этом в воскресенье, 31 августа, журналистам сообщили в российском Минобороны.

Атака была произведена при помощи авиации, беспилотников и ракет, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156-ти районах.

Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны подавлены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских дронов.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Нежине в Черниговской области повреждено предприятие критической инфраструктуры.