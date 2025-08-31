Мир
Более ста тысяч человек вышли на мирные акции в Сербии

В Сербии около 104 тысяч человек вышли на мирные акции в поддержку властей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жители Сербии вышли на мирные акции в поддержку властей. Об этом сообщил директор полиции Драган Васильевич в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что в 95 городах Сербии собрались около 104 тысяч человек.

Спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее заявила, что граждане соберутся на мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 31 августа в 100 городах страны. Отмечается, что мирные акции граждан 20 и 23 августа прошли в десятках городов страны и собрали десятки тысяч участников.

28 августа протестующие недалеко от здания философского факультета в городе Нови-Сад набросились на полицию, применив камни и пиротехнику.

