07:59, 31 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады обратил внимание на одно действие Парубия за пару месяцев до смерти

Депутат Рады Дмитрук: Парубий просил охрану пару месяцев назад, но ему отказали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад, но ему отказали. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Рады Артем Дмитрук.

«Интересно, почему? Разве что… Да нет, ну как я мог такое подумать…», — написал он.

Ранее Дмитрук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ответственен за ликвидацию Парубия. По его словам, смерть экс-спикера Рады стала следствием действий террористического режима на Украине. Он также указал, что деятельность бывшего председателя пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.

