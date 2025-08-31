Экономика
16:47, 31 августа 2025Экономика

Дерипаска дал совет по борьбе за замороженные активы России

Дерипаска призвал осудить причастных к «распотрошению» активов России европейцев
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

России следует осудить лиц, причастных к попыткам «распотрошить» замороженные российские активы. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил бизнесмен Олег Дерипаска.

«На чужой каравай рот не разевай!», — заметил Дерипаска, обращаясь, вероятно, к участникам вновь вспыхнувших в ЕС обсуждений, где активы РФ предлагают использовать для помощи Украине. На его взгляд, российский суд должен вынести обвинительный приговор в отношении лиц, участвующих в подобных решениях: начиная с юристов и министров союза, заканчивая стенографистами и секретарями. В таком приговоре стоит предусмотреть и конфискацию их имущества, считает он.

С учетом процентов речь идет о сумме в полтриллиона долларов, подчеркнул бизнесмен. Три года назад в Минфине, напомним, заявляли, что общий размер конфискованных активов России составляет 300 миллиардов долларов.

Если же заниматься этим лень, то можно нанять хорошую команду юристов на Западе, и за несколько лет им удастся отбить российские активы, заключил Дерипаска.

Ранее глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что решение о будущем замороженных российских активов важно принять до заключения мирного соглашения по Украине. Рисков, сопряженных с их использованием, сейчас опасаются многие страны, указала она.

По словам Каллас, в ЕС не могут представить ситуацию, в которой замороженные активы вернулись бы России без выплаты Москвой компенсации Киеву. В связи с этим она предложила провести дебаты на эту тему среди стран-участниц объединения.

