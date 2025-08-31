Фигурант дела о «Северных потоках» оказался владельцем бизнеса

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» оказался главой фирмы «СПМ-ІНВЕСТ»

Фигурант дела о взрывах на «Северных потоках» Сергей Кузнецов является руководителем фирмы «СПМ-ІНВЕСТ» вместе со своей предполагаемой супругой Аллой Кузнецовой. Это выяснили журналисты «РИА Новости».

Ранее Кузнецов во время заседания по избранию меры пресечения в суде Болоньи запросил возможность общения по телефону с женой. Номер телефона, указанный в судебных документах для звонка жене, был прикреплен при регистрации общества с ограниченной ответственностью «СПМ-ІНВЕСТ». Как уточняется, фирма занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Компания была открыта в 2011 году и зарегистрирована в городе Кропивницкий Кировоградской области.

28 августа сообщалось, что суд Болоньи считает Кузнецова склонным к побегу. Апелляционный суд, рассматривая решение о подтверждении ареста украинца, учел тот факт, что у фигуранта есть псевдоним и загранпаспорт с множеством печатей.

Как стало известно незадолго до этого, немецкие следователи нашли связь спецслужб Украины с подрывом «Северных потоков». Кроме того, установлены личности всех, кто участвовал в подрыве. Следователи выяснили, что непосредственно к самому теракту причастны семь человек, четыре из которых были водолазами.