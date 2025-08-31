Мир
31 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен пообещала показать план инвестиций в оборону Европы

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия в ближайшие недели покажет план инвестиций в оборону
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Florence Lo / Reuters

Еврокомиссия в ближайшие недели подготовит и покажет план инвестиций в оборону Европы. Об этом заявила глава правительства Евросоюза (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«В ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию», — заявила евробюрократ.

Она добавила, что в Еврокомиссии планируют проанализировать недостатки европейской обороны и устранить их к 2030 году.

Ранее фон дер Ляйен увидела в президенте России Владимире Путине хищника. По ее словам, «российские прокси» якобы годами атаковали европейские страны с помощью «гибридных атак, кибератак» и «вооружения мигрантов».

