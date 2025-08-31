Экономика
02:33, 31 августа 2025Экономика

Коллекторы в России лишились еще одного права

Сенатор Шейкин: Коллекторы не смогут общаться с должниками анонимно
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые меры в отношении коллекторов. О грядущих законодательных изменениях рассказал первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул парламентарий, цель нововведений — усилить защиту прав граждан и повысить прозрачность в сфере взыскания долгов. Отныне каждое электронное сообщение, в том числе отправленное через СМС, e-mail или мессенджер, должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона, пояснил Шейкин.

Такая мера позволит россиянам сразу понимать, с кем они взаимодействуют, чтобы исключить возможные случаи мошенничества. Отдельно законотворцы обратили внимание на процедуру подачи жалоб граждан на коллекторов. По словам сенатора, теперь есть четкий регламент, согласно которому рассматриваются такие жалобы через представителя или третье лицо.

«Операторы связи по новым правилам обязаны по запросу уполномоченных органов предоставлять информацию о подтверждении факта, даты и времени звонка или сообщения, что может стать доказательством в случае споров между гражданином и взыскателем», — добавил Шейкин.

С 1 января 2024 года Минюст России запретил коллекторам использовать роботов, которые представляются людьми при обзвоне должников. С того момента банки и микрофинансовые организации стали обязаны сообщать россиянам, кто с ними беседует.

В апреле текущего года парламентарии решили внести законопроект о запрете работы коллекторов в РФ. Тогда депутаты поясняли, что заемщику нужно предоставить право в течение десяти дней со дня заключения договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

