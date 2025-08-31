Лукашенко раскрыл роль ШОС в мировой политике

Лукашенко заявил, что ШОС превращается в политического игрока мирового уровня

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в связи с трансформацией мирового порядка превращается в политического игрока глобального уровня. Роль организации в мировой политике раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«ШОС уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. Организация предлагает новый подход к международным отношениям, отличный от западных моделей гегемонии», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что организация способствует поддержанию связей между странами на принципах равноправности и поиска компромиссов.

Ранее Лукашенко призвал лидеров Запада учиться у председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам.