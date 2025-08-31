Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:11, 31 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл роль ШОС в мировой политике

Лукашенко заявил, что ШОС превращается в политического игрока мирового уровня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: president.gov.b

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в связи с трансформацией мирового порядка превращается в политического игрока глобального уровня. Роль организации в мировой политике раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«ШОС уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. Организация предлагает новый подход к международным отношениям, отличный от западных моделей гегемонии», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что организация способствует поддержанию связей между странами на принципах равноправности и поиска компромиссов.

Ранее Лукашенко призвал лидеров Запада учиться у председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Привели его в ярость». Отношения Индии и США ухудшились после разговора Моди и Трампа о Нобелевской премии мира

    Всемирно известному шеф-повару удалили опухоль

    В Германии захотели «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    В офисе Зеленского обвинили Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

    В Казахстане назвали силой знание русского языка

    Лукашенко раскрыл роль ШОС в мировой политике

    Аляска оказалась на пороге газового кризиса

    В России ограничили доступ к сервису премиального такси

    Аналитик сделал тревожное предположение об Украине

    Лукашенко призвал Запад учиться у Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости